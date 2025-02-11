Народного артиста Олега Стриженова похоронят 12 февраля
Похороны народного артиста СССР Олега Стриженова пройдут 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Михайловского театра.
О смерти 95-летнего Стриженова сообщила его помощница 9 февраля.
Телеграм-канал Shot 7 февраля писал, что ранее артиста экстренно госпитализировали с ишемическим инсультом и состояние удалось стабилизировать спустя месяц. В этот же день помощница Стриженова сообщила о подготовке актера к выписке 10 февраля и уточнила, что тот чувствует себя хорошо.
Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске, в 1935-м вместе с родителями и двумя старшими братьями переехал в Москву. После Великой Отечественной войны окончил Московское театральное художественно-техническое училище и Щукинское театральное училище (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина).
По окончании учебы играл в Русском драматическом театре в Таллине, Театре драмы им. Пушкина в Ленинграде, московском Театре-студии киноактера (ныне «Мастерская «12» Никиты Михалкова). Затем десять лет служил во МХАТе. В 1977 году вернулся в Театр-студию киноактера, где состоял в труппе до последних дней.
Работу в кино начал в студенческие годы. Широкую известность ему принесла главная роль в фильме «Овод» режиссера Александра Файнциммера. Среди работ также роли в фильмах «Сорок первый», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации».
В 1988 году получил звание народного артиста СССР.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Стриженова. Он отметил, что актер всегда работал вдохновенно, полностью отдавался своему делу, «пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей».
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