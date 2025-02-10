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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова

Олег Стриженов и Владимир Путин
Олег Стриженов и Владимир Путин (Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Олега Стриженова, который умер в возрасте 95 лет. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Президент заявил, что актер всегда работал вдохновенно, полностью отдавался своему делу, «пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей».

«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки», — говорится в телеграмме.

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О смерти Стриженова накануне сообщила его помощница. Ранее его экстренно госпитализировали с ишемическим инсультом, его состояние стабилизировали спустя месяц, писал телеграм-канал Shot 7 февраля. Тогда его помощница сообщила о подготовке актера к выписке 10 февраля. Она уточнила, что Стриженов чувствует себя хорошо.

Актер родился 10 августа 1929 года в Благовещенске, а в 1935-м вместе с родителями и двумя старшими братьями переехал в Москву. Окончил Московское театральное художественно-техническое училище и Щукинское театральное училище (ныне — Театральный институт им. Бориса Щукина).

Окончив учебу, Стриженов играл в Русском драматическом театре в Таллине, Театре драмы им. Пушкина в Ленинграде, московском Театре-студии киноактера (ныне — «Мастерская «12» Никиты Михалкова). Позднее десять лет служил в МХАТе, а еще работал в театре-студии киноактера.

Работу в кино Стриженов начал в студенческие годы. Широкую известность ему принесла главная роль в фильме «Овод» режиссера Александра Файнциммера. Также в числе его работ — роли в фильмах «Сорок первый», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации».

За свою жизнь Стриженов получил множество наград.

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Олег Стриженов Владимир Путин соболезнования
Олег Стриженов фото

Олег Стриженов

актер
10 августа 1929 года
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