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Военная операция на Украине ,  
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Суд приговорил 22-летнего благовещенца к 12 годам за донаты ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Амурский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Благовещенска по делу о государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Амурской области.

Фигурант дела — 22-летний житель Благовещенска, который финансировал военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, он отправлял деньги для приобретения оружия, амуниции и военной техники «в целях их использования против Вооруженных сил РФ».

Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

На прошлой неделе Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Казани, обвиняемого в участии в террористической организации и государственной измене.

По версии следствия, летом 2023 года юноша связался с украинской террористической организацией и за денежное вознаграждение передавал ей информацию о местоположении объектов предприятий на территории Казани.

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Теги
Амурская область Благовещенск госизмена уголовное дело ВСУ
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