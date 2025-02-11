Суд приговорил 22-летнего благовещенца к 12 годам за донаты ВСУ
Амурский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Благовещенска по делу о государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Амурской области.
Фигурант дела — 22-летний житель Благовещенска, который финансировал военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, он отправлял деньги для приобретения оружия, амуниции и военной техники «в целях их использования против Вооруженных сил РФ».
Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
На прошлой неделе Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Казани, обвиняемого в участии в террористической организации и государственной измене.
По версии следствия, летом 2023 года юноша связался с украинской террористической организацией и за денежное вознаграждение передавал ей информацию о местоположении объектов предприятий на территории Казани.
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