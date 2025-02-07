В Казани 17-летний подросток предстанет перед судом по делу о госизмене

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Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Казани, обвиняемого в участии в террористической организации и государственной измене. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, летом 2023 года юноша связался с украинской террористической организацией и за денежное вознаграждение передавал ей информацию о местоположении объектов предприятий на территории Казани.

Его задержали весной 2024 года и поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ). Материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

В СК напомнили, что уголовная ответственность при совершении тяжких и особо тяжких преступлений наступает с 14 лет.

По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, украинские спецслужбы активно проводят кампанию по радикализации и дезинформации граждан России.

С момента введения уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России и дискредитацию их использования было возбуждено 615 уголовных дел, перед судом предстали 365 обвиняемых, констатировал председатель СК 5 февраля на итоговой коллегии ведомства.