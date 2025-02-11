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Общество ,  
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В Новосибирске на заводе по производству газировки прогремел взрыв

Фото: Главное управление МЧС России по Новосибирской области
Фото: Главное управление МЧС России по Новосибирской области

Взрыв прогремел на заводе по производству газированных напитков в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что в результате взрыва обрушилась часть крыши на площади около 150 кв. м и часть стены на площади около 70 кв. м.

По данным МЧС, взрыв произошел из-за разгерметизации емкости для брожения в помещении завода по производству газированных напитков.

«Горение отсутствует. Администрацией решается вопрос о привлечении тяжелой техники для разбора конструкций», — добавили в ведомстве.

РБК-Новосибирск со ссылкой на региональную прокуратуру сообщил, что в результате происшествия пострадал 30-летний мужчина — сотрудник организации, арендующей здание. В прокуратуре ТАСС уточнили, что пострадавший находится в тяжелом, но стабильном состоянии. «У него травма головы, ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга», — отметили там.

На месте взрыва на заводе в Белогорске нашли тело мужчины
Общество
Фото:МЧС России

В конце января на территории маслоэкстракционного завода «Амурский» в Белогорске в Амурской области прогремел взрыв. В МЧС отметили, что авария произошла из-за нарушения технологического процесса на седьмом этаже здания.

В результате один человек пропал без вести. На следующий день на территории завода было найдено тело мужчины.

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Новосибирск МЧС взрыв
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