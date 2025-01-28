К поиску человека под завалами в Белогорске подключили кинолога с собакой

К поиску человека под завалами в Белогорске подключили кинолога с собакой

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К месту взрыва в Белогорске из Благовещенска прибыли спасатели Главного управления МЧС России по Амурской области, в том числе кинолог с собакой. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Кинолог ищет под завалами пропавшего без вести человека.

Помимо этого продолжают поисковые работы пожарно-спасательные подразделения, специалисты обследуют помещения и бункеры.

Всего на месте ЧП работают 41 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 15 человек и четыре единицы техники.

Ранее сегодня, 28 января, в Белогорске Амурской области произошел взрыв на производстве, в результате этого один человек пропал без вести. Авария случилась в результате нарушения технологического процесса на седьмом этаже здания, проинформировало региональное МЧС.

Сотрудники предприятия эвакуировались самостоятельно. Работа цеха была приостановлена.