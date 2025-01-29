На месте взрыва на заводе в Белогорске нашли тело мужчины
На месте взрыва на территории маслоэкстракционного завода «Амурский» в Белогорске в Амурской области обнаружили тело мужчины, сообщила пресс-служба МЧС.
В поисках пропавшего и разборе завалов участвовали 41 специалист и 11 единиц техники, уточнили в ведомстве.
28 января на заводе прогремел взрыв, в результате один человек пропал без вести. В МЧС отметили, что авария произошла в результате нарушения технологического процесса на седьмом этаже здания. Несущие конструкции помещения в результате взрыва не были повреждены.
Сотрудники предприятия эвакуировались самостоятельно. На место ЧП из Благовещенска направили спасателей управления МЧС по Амурской области, в том числе кинолога с собакой, который помогал искать под завалами пропавшего человека. По факту происшествия прокуратура Белогорска организовала проверку.
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