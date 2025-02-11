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Военная операция на Украине ,  
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В Волгоградской области за ночь уничтожили два беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.

«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — говорится в сообщении.

За ночь над Россией уничтожили 40 беспилотников
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 40 украинских дронов над российскими регионами. Помимо двух БПЛА над Волгоградской областью, 18 беспилотников были уничтожены в Саратовской области, 13 дронов — в Ростовской, шесть — в Брянской и один — в Белгородской области.

В субботу, 8 февраля, Бочаров сообщил о попытке дронов ВСУ атаковать нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе.

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Теги
Волгоградская область дроны Военная операция на Украине Андрей Бочаров
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