В Волгоградской области за ночь уничтожили два беспилотника

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.

«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 40 украинских дронов над российскими регионами. Помимо двух БПЛА над Волгоградской областью, 18 беспилотников были уничтожены в Саратовской области, 13 дронов — в Ростовской, шесть — в Брянской и один — в Белгородской области.

В субботу, 8 февраля, Бочаров сообщил о попытке дронов ВСУ атаковать нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе.