В Волгоградской области за ночь уничтожили два беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.
«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 40 украинских дронов над российскими регионами. Помимо двух БПЛА над Волгоградской областью, 18 беспилотников были уничтожены в Саратовской области, 13 дронов — в Ростовской, шесть — в Брянской и один — в Белгородской области.
В субботу, 8 февраля, Бочаров сообщил о попытке дронов ВСУ атаковать нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе.
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