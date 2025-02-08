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Военная операция на Украине ,  
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В Волгоградской области БПЛА пытались атаковать нефтеперегонную станцию

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Военная операция на Украине

В ночь на 8 февраля над Волгоградской областью была пресечена попытка атаковать нефтеперегонную станцию, сообщает глава региона Андрей Бочаров, передает пресс-служба администрации региона в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе», — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, возгорания в результате падения обломков БПЛА не возникло. Помимо этого, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

Всего за прошедшую ночь было сбито 36 дронов в четырех регионах: 11 в Волгоградской области, 18 — в Ростовской, пять — в Белгородской, два — в Краснодарском крае.

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Ранее, 3 февраля, Бочаров сообщил, что российские средства ПВО отразили атаку дронов на регион, однако при падении их обломков на территории местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) возникли локальные возгорания. О каком именно НПЗ тогда шла речь, губернатор не уточнил.

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Теги
Волгоградская область беспилотники Андрей Бочаров
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