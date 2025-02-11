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Общество ,  
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На «Госуслугах» появилась функция анонимного сообщения владельцу машины

В мобильном приложении «Госуслуг» появилась функция, позволяющая направить анонимное сообщение водителю о проблеме с его автомобилем.

На портале владельцу машины можно сообщить о включенных фарах, открытом окне, спущенном колесе, сработавшей сигнализации, эвакуации транспортного средства или ДТП с его участием. Также «Госуслуги» предлагают оповестить водителя, например, о том, что его автомобиль блокирует проезд.

Чтобы сообщить водителю о проблеме через «Госуслуги», необходимо перейти в раздел «Транспорт Права» и выбрать функцию «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». При отправке сообщения будет необходимо указать номер автомобиля.

Владелец машины при этом получит данные о месте, из которого было направлено сообщение.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В конце января Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий страховым компаниям оформлять электронные извещения о ДТП по европротоколу через «Госуслуги».

Европротокол — это процедура оформления документов об аварии без вызова сотрудников полиции, которая допускается при отсутствии пострадавших, участии в ДТП не более двух автомобилей и отсутствии вреда другому имуществу.

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Госуслуги Автомобили водители ДТП сообщение
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