Госдума разрешила страховщикам извещать о ДТП через «Госуслуги»
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий оформлять страховым компаниям электронные извещения о ДТП по европротоколу через «Госуслуги», следует из карточки законопроекта.
Нововведение инициировано правительством России и разработано ради соотнесения цифрового сервиса «Госуслуги.Авто» с Единой федеральной государственной информационной системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Оно также призвано привлечь страховщиков к реализации сервиса «Европротокол онлайн».
После того как к системе подключатся страховые компании, документы можно будет оформлять в том числе через их приложения или сайты. Пока что оформление возможно только через «Госуслуги.Авто» и приложение «Помощник ОСАГО».
Европротокол — это процедура оформления документов о ДТП без вызова сотрудников полиции. Оформление возможно при определенных условиях, таких как отсутствие пострадавших, участие в аварии не более двух автомобилей и отсутствие вреда другому имуществу.
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