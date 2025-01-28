Госдума разрешила страховщикам извещать о ДТП через «Госуслуги»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий оформлять страховым компаниям электронные извещения о ДТП по европротоколу через «Госуслуги», следует из карточки законопроекта.

Нововведение инициировано правительством России и разработано ради соотнесения цифрового сервиса «Госуслуги.Авто» с Единой федеральной государственной информационной системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Оно также призвано привлечь страховщиков к реализации сервиса «Европротокол онлайн».

После того как к системе подключатся страховые компании, документы можно будет оформлять в том числе через их приложения или сайты. Пока что оформление возможно только через «Госуслуги.Авто» и приложение «Помощник ОСАГО».

Европротокол — это процедура оформления документов о ДТП без вызова сотрудников полиции. Оформление возможно при определенных условиях, таких как отсутствие пострадавших, участие в аварии не более двух автомобилей и отсутствие вреда другому имуществу.