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Политика ,  
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Вучич заявил, что зарубежные страны направили €3 млрд для его свержения

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что зарубежные страны направили около €3 млрд, чтобы сместить его с поста.

«Я буквально заворожен тем, что выясняется, сколько денег было вложено в мое свержение. Я имею в виду, что каждая из иностранных стран за последние десять лет вложила столько денег, полтора миллиарда, а когда я начал считать, получилось 3 миллиарда евро», — рассказал он в эфире телеканала TV Pink (цитата по Srbija Danas).

По словам Вучича, вложения иностранных государств объясняются тремя целями: разрушить либертарианскую политику Сербии, подорвать ее позиции в пользу Хорватии, Болгарии и Словении, а также заставить сербские власти быть «марионетками в кукольном театре».

«Вот почему у нас были протесты семь месяцев в году», — резюмировал президент.

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Самыми массовыми протестами в 2024 году в Сербии стали акции против добычи лития в стране и митинги, вызванные гибелью 15 человек в результате обрушения вокзала в Нови-Саде. Обрушение произошло через четыре месяца после завершения реконструкции здания вокзала, многие протестующие сочли, что навес рухнул из-за небрежно проведенных работ.

В конце января на фоне протестов подал в отставку премьер-министр Сербии Милош Вучевич. Комментируя увольнение, он заметил, что трагедия в Нови-Саде «бросила большую тень», Сербия «как будто застряла в этой катастрофе».

Вучич обвинял «агентов стран Запада» в попытке устроить «цветную революцию» с помощью студентов и других участников протестов. Он отмечал, что власти выполнили все требования демонстрантов, в частности обнародовали документы по проекту реконструкции вокзала.

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Александр Вучич Сербия президент протесты
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