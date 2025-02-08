Посол Боцан-Харченко: ситуация с протестами в Сербии может качнуть обстановку

Посол заявил, что протесты в Сербии могут «качнуть обстановку»

Ситуация с протестами в Сербии «очень серьезная», она может «качнуть обстановку», заявил «РИА Новости» посол России в стране Александр Боцан-Харченко.

«Главное, (ситуация может. — РБК) сильно помешать планам развития, которые не только провозглашены руководством — президентом и правительством, но часть которых успешно реализуется», — сказал он.

Посол отметил, что речь идет об экономическом росте Сербии, опережающем общеевропейский (в 2024 году он составил 3,9%), и «достижениях социального порядка, реальных, которых раньше не было».

Протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек в результате обвала навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Обрушение произошло через четыре месяца после завершения реконструкции здания вокзала, на что, по оценке экс-министра строительства Горана Весича (ушел в отставку после обрушения), было потрачено €16 млн.

В конце января на фоне протестов подал в отставку премьер-министр Сербии Милош Вучевич. По его словам, события 1 ноября 2024 года «бросили большую тень», Сербия «как будто застряла в этой катастрофе».

Президент Сербии Александр Вучич обвинил «агентов стран Запада» в попытке устроить «цветную революцию» с помощью студентов и других участников протестов. По его словам, власти выполнили все требования демонстрантов, в частности, обнародовали документы по проекту реконструкции вокзала.