Актер Олег Стриженов попал в больницу

Олег Стриженов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Народный артист СССР Олег Стриженов находится в больнице, его планируют выписать в понедельник, 10 февраля, так как он чувствует себя хорошо, сообщила 360.ru помощница 95-летнего артиста.

«Все хорошо, по-моему, в понедельник выписывают», — сказала она.

Женщина добавила, что актер выглядит отлично, и рассказала, что работает со Стриженовым около десяти лет. Когда ему стало плохо, помощницы рядом не было.

РБК обратился за комментарием к сыну актера Александру Стриженову

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что у актера случился инфаркт мозга, по-другому ишемический инсульт, когда кровообращение в мозге остро нарушается, Стриженова экстренно госпитализировали. По данным телеграм-канала, актер провел в больнице около месяца.

Врачам удалось стабилизировать состояние Стриженова, после чего он находился под присмотром медиков около месяца.

«Человек не бывает здоров в 95 с половиной лет, он жив и проходит плановые разные обследования», — сказал сын Стриженова Алексакндр, актер, кинорежиссер и сценарист.

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске Амурской области, в семье военного. Окончил в 1953 году Театральное училище имени Б.В.Щукина.

Снимался в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт» и другие.

Работал в Государственном русском драматическом театре в Таллине (Эстонская ССР), во МХАТ им. М.Горького в 1957–1966 годах, а с 1977-го и по настоящее время состоит в труппе Театра-студии киноактера.