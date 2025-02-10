В парке «Сокольники» сгорело кафе-гриль

Фото: АГН «Москва»

Спасатели локализовали пожар, возникший в кафе-гриле в столичном парке «Сокольники». Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС России.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Пожар произошел в кафе, расположенном на улице 1-й Лучевой просек. Площадь возгорания составила 100 кв. м. В тушении пожара были задействованы 32 специалиста и девять единиц техники.

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Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что еще до приезда пожарных кафе горело «по всей площади».

8 февраля пожар произошел в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы. В результате были госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Сотрудники МЧС спасли из горящего здания 80 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно.