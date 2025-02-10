Картаполов пообещал «ощутимое» повышение штрафов для военнообязанных

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Штрафы для российских мужчин, которые вовремя на сообщат в военкомат о переезде, будут «ощутимыми». Законопроект планируется внести в Госдуму на следующей неделе, сообщил журналистам автор инициативы депутат Госдумы Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Ощутимые. Для того чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка <...>. Ощутимые, увидите. Я думаю, на следующей неделе будем стараться это сделать», — сказал депутат (цитата по телеканалу RTVI), отвечая на вопрос о том, в какие сроки ожидается принятие законопроекта.

Речь идет о законопроекте об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о факте переезда на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. На прошлой неделе законопроект анонсировал источник РБК.

Инициатива предполагает внесение поправок в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) в целях усиления административной ответственности за то, что гражданин не сообщил в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведения о новом месте пребывания в случае переезда на срок более трех месяцев и без регистрации по месту пребывания.

В текущей редакции ст. 21.5 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб., если гражданин не сообщил в военкомат сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией. Если же подлежащий призыву гражданин не сообщил о смене места жительства или пребывания на срок более трех месяцев во время действия призыва, за это грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Гражданам, не сообщившим в военкомат о выезде из России более чем на полгода или о въезде в страну, грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб.