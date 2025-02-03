 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В России предложили увеличить штраф за несообщение в военкомат о переезде

Картаполов предложил увеличить штраф за несообщение в военкомат о переезде
В России могут увеличить штрафы для граждан, которые не уведомили военкомат о переезде на новое место пребывания без регистрации более чем на три месяца. Правкомиссия одобрила инициативу при условии доработки
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности решила утвердить положительный отзыв на инициативу ужесточить ответственность за несообщение в военкомат о переезде более чем на три месяца, сообщил РБК источник, близкий к правкомиссии.

Инициатива предполагает внесение поправок в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) в целях усиления административной ответственности за то, что гражданин не сообщил в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведения о новом месте пребывания в случае переезда на срок более трех месяцев и без регистрации по месту пребывания.

Отмечается, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний. Как пишет «Интерфакс», инициативу предложил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Картаполова.

Военного в Ярославской области приговорили к 5 годам из-за неявки в часть
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В текущей редакции ст. 21.5 КоАП предполагает наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 5 тыс. руб., если гражданин не сообщил в военкомат сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией. Если же подлежащий призыву гражданин не сообщил о смене места жительства или пребывания на срок более трех месяцев во время действия призыва, за это грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Гражданам, не сообщившим в военкомат о выезде из России более чем на полгода или о въезде в страну, грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

Россияне могут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре военнообязанных, направив обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Рожкова
При участии
Виктория Хабарова
военкомат переезд штрафы административное наказание Андрей Картаполов
Материалы по теме
Россиянина приговорили к 5 годам за неявку в воинскую часть в срок
Политика
Российские власти сообщили о первом штрафе за «пропаганду чайлдфри»
Общество
Военкомат Башкирии ответил на сообщения о списках женщин для службы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
В Минэнерго предложили создать реестр оборудования для майнинга. ЗачемКрипто, 18:28
Путин подписал указ о песенном конкурсе вместо «Евровидения»Общество, 18:28
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 18:22
Путин подписал закон о штрафах до ₽2 млн за продажу детям табака и вейповПолитика, 18:14
Переводчик Моуринью перепутал «сумерки» и «туалет» на пресс-конференцииСпорт, 18:09
Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту ОКР СмирновуСпорт, 18:01
В России предложили увеличить штраф за несообщение в военкомат о переездеПолитика, 17:59
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Туапсе в квартире взорвался бытовой газОбщество, 17:59
Официальный курс доллара США вырос более чем на ₽2 и приблизился к ₽100Инвестиции, 17:56
Фонд реновации стал лидером по вводу жилья в Москве в 2024 годуНедвижимость, 17:55
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБИнвестиции, 17:47
В Грузии сообщили об отзыве членов делегации из ПАСЕПолитика, 17:44
ВОЗ назвала регион с наивысшим уровнем потребления алкоголя в миреВино, 17:41
Начался демонтаж палубы севшего на мель танкера «Волгонефть-239»Общество, 17:36