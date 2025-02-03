В России предложили увеличить штраф за несообщение в военкомат о переезде

В России могут увеличить штрафы для граждан, которые не уведомили военкомат о переезде на новое место пребывания без регистрации более чем на три месяца. Правкомиссия одобрила инициативу при условии доработки

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности решила утвердить положительный отзыв на инициативу ужесточить ответственность за несообщение в военкомат о переезде более чем на три месяца, сообщил РБК источник, близкий к правкомиссии.

Инициатива предполагает внесение поправок в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) в целях усиления административной ответственности за то, что гражданин не сообщил в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведения о новом месте пребывания в случае переезда на срок более трех месяцев и без регистрации по месту пребывания.

Отмечается, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний. Как пишет «Интерфакс», инициативу предложил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Картаполова.

В текущей редакции ст. 21.5 КоАП предполагает наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 5 тыс. руб., если гражданин не сообщил в военкомат сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией. Если же подлежащий призыву гражданин не сообщил о смене места жительства или пребывания на срок более трех месяцев во время действия призыва, за это грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Гражданам, не сообщившим в военкомат о выезде из России более чем на полгода или о въезде в страну, грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

Россияне могут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре военнообязанных, направив обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично.