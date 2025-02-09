Володин заявил о приоритете обсуждения допиндексации пенсий военным

Володин: ГД в приоритетном порядке обсудит допиндексацию пенсий военным до 9,5%

Пенсии в 2025 году

Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приоритетно рассмотрит законопроект, который предполагает дополнительную индексацию пенсий военным пенсионерам на 4,4% — до 9,5%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект будет рассмотрен Государственной думой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты», — сказал он.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму накануне. Инициатором выступило правительство. Дополнительная индексация коснется пенсий с 1 января 2025 года.

Проект устанавливает размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, в размере 93,59%.