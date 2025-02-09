Володин заявил о приоритете обсуждения допиндексации пенсий военным
Госдума приоритетно рассмотрит законопроект, который предполагает дополнительную индексацию пенсий военным пенсионерам на 4,4% — до 9,5%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Законопроект будет рассмотрен Государственной думой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты», — сказал он.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму накануне. Инициатором выступило правительство. Дополнительная индексация коснется пенсий с 1 января 2025 года.
Проект устанавливает размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, в размере 93,59%.
Читайте РБК в Telegram.
WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в Гуантанамо
Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
Топ-10 сетей фастфуда в России по количеству точек. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Генетики назвали самые выносливые народы России
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин