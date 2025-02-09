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Пенсии в 2025 году ,  
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Володин заявил о приоритете обсуждения допиндексации пенсий военным

Володин: ГД в приоритетном порядке обсудит допиндексацию пенсий военным до 9,5%
Сюжет
Пенсии в 2025 году
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приоритетно рассмотрит законопроект, который предполагает дополнительную индексацию пенсий военным пенсионерам на 4,4% — до 9,5%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект будет рассмотрен Государственной думой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты», — сказал он.

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Фото:Олег Елков / ТАСС

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму накануне. Инициатором выступило правительство. Дополнительная индексация коснется пенсий с 1 января 2025 года.

Проект устанавливает размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, в размере 93,59%.

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Теги
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Госдума Вячеслав Володин индексация пенсии военные
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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