В Европе заметили переток украинских беженцев из Польши в Германию

Украинские беженцы прибывают из Польши на главный железнодорожный вокзал Hauptbahnhof, Берлин, Германия, 2022 год (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

К концу 2024 года в Германию приехала большая часть украинских беженцев, в том числе из Польши, сообщило издание InPoland со ссылкой на данные Евростата.

Издание уточнило, что на конец 2024 года в Германии проживало более 1,14 млн украинцев, которые получили статус временной защиты (27,2% от общего количества таких статусов в ЕС). Это на 150 тыс. человек больше, чем в Польше, где количество людей с таким статусом снизилось до 983 880, хотя в 2022 году их было свыше 1,3 млн.

InPoland уточнило, что одними из основных стимулов, побуждающих украинцев покидать Польшу, стали образовательные реформы в стране, жесткие условия доступа к соцпрограммам, а также экономические факторы. В то же время Германия предлагает высокие зарплаты, соцвыплаты и качественные медицинские услуги.

На третьем месте по количеству принятых украинцев находится Чехия, в которой проживают 379 тыс. украинских беженцев.

Издание уточнило, что перемещение украинцев из стран Центрально-Восточной Европы в западную и южную ее части набирают обороты.

Ранее RND отметило, что во второй половине 2024 года пятую часть желающих въехать в Германию без действующего разрешения составили граждане Украины.

Однако это меньше, чем аналогичная доля нелегальных мигрантов из Сирии, которая составила 20,6%. В настоящее время украинцам не нужно подавать заявление на предоставление убежища, чтобы получить защиту в Германии или другой стране ЕС, напоминает RND.

Однако, как пояснило федеральное правительство в своем ответе, это не означает, что въезд в страну разрешен автоматически: защиту не предоставляют тем людям, которые много лет проживают за границей и не подвергаются риску боевых действий на Украине. В иных случаях изменение места жительства без наличия необходимой визы невозможно.