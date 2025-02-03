 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

The Times узнала о планах ЕС пересмотреть Конвенцию о статусе беженцев

The Times: в ЕС задумались о пересмотре Конвенции о статусе беженцев
Конвенция о статусе беженцев была разработана в «иной геополитической ситуации», говорится в документе с предложением о ее пересмотре. Принимать мигрантов стало сложнее, особенно если те «не стремятся интегрироваться»
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В Евросоюзе разрабатывают план пересмотра Конвенции о статусе беженцев, которая запрещает странам отказывать в принятии просителей убежища на своих границах, сообщает The Times со ссылкой на документ в распоряжении издания. Этот шаг может повлечь самые большие изменения в миграционной политике за последние десятилетия.

Конвенция была принята в 1951 году, ее подписали 144 страны. Согласно документу государства не могут «никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность». В последние годы этот принцип все чаще ставится под сомнение, так как европейские страны с трудом справляются с миллионами заявлений на получение статуса беженца, пишет газета.

«Следует отметить, что эти принципы были разработаны после окончания Второй мировой войны и характеризовались совершенно иной геополитической ситуацией», — приводит издание выдержку из документа. В ЕС обеспокоены, что сейчас отдельные страны могут ограничивать предоставление убежища только в «чрезвычайных ситуациях», которые не учитывают «новую реальность». Авторы отмечают, что принимать большое количество мигрантов становится сложнее, особенно если некоторые из них «не стремятся интегрироваться в общество, а вместо этого формируют отдельные сообщества, где могут культивироваться нормы и правила, отклоняющиеся от европейских ценностей».

Бундестаг на фоне протестов отклонил законопроект о миграции
Политика
Фото:Nadja Wohlleben / Reuters

Документ подготовила Польша, на прошлой неделе его обсудили министры внутренних дел стран ЕС. Он стал продолжением другой инициативы, которую осенью озвучили после саммита в Брюсселе: участники призвали принять новые правила для ускорения высылки нелегальных мигрантов.

Миграция стала ключевой темой предвыборной кампании в Германии, где 23 февраля пройдут парламентские выборы. На минувшей неделе бундестаг отклонил инициативу блока ХДС и ХСС (ХДС/ХСС) об ужесточении миграционной политики. Проект предусматривал возможность приостановления воссоединения семей с беженцами с ограниченным статусом защиты и расширение полномочий полиции вплоть до депортации. Документ поддержала праворадикальная партия «Альтернатива для Германии», запрет которой начали обсуждать в парламенте.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
беженцы Евросоюз миграционная политика мигранты
Материалы по теме
Бундестаг на фоне протестов отклонил законопроект о миграции
Политика
Конгресс США вызвал мэров четырех городов на допрос по теме миграции
Политика
Великобритания разрешила украинским беженцам привозить своих детей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Российская теннисистка поднялась на 86 позиций в чемпионской гонке WTAСпорт, 10:50
Криптотрейдеры потеряли более $2 млрд за сутки из-за обвала ценКрипто, 10:49
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Сейлеры бегут с маркетплейсов: как им защититься от падения доходовPro, 10:45
В десятке крупнейших застройщиков России продолжились перестановкиНедвижимость, 10:39
Новое видео от ЖК «Алые паруса», где произошел взрывОбщество, 10:38
Облачная экономика: тренды, вызовы и успехи 2024 годаРБК Компании, 10:35
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Уголовное дело завели по факту взрыва в ЖК «Алые паруса»Общество, 10:35
ЦБ раскрыл количество жалоб россиян на проценты по вкладамФинансы, 10:27
Обстановка на месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. ВидеоОбщество, 10:25
Названы самые дорогие бренды России 2024 годаPro, 10:25
«Аэрофлот» спрогнозировал увеличение цен на авиабилеты на уровне инфляцииОбщество, 10:25
Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве⁠Общество, 10:23
При взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» есть пострадавшиеОбщество, 10:18