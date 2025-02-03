The Times узнала о планах ЕС пересмотреть Конвенцию о статусе беженцев
В Евросоюзе разрабатывают план пересмотра Конвенции о статусе беженцев, которая запрещает странам отказывать в принятии просителей убежища на своих границах, сообщает The Times со ссылкой на документ в распоряжении издания. Этот шаг может повлечь самые большие изменения в миграционной политике за последние десятилетия.
Конвенция была принята в 1951 году, ее подписали 144 страны. Согласно документу государства не могут «никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность». В последние годы этот принцип все чаще ставится под сомнение, так как европейские страны с трудом справляются с миллионами заявлений на получение статуса беженца, пишет газета.
«Следует отметить, что эти принципы были разработаны после окончания Второй мировой войны и характеризовались совершенно иной геополитической ситуацией», — приводит издание выдержку из документа. В ЕС обеспокоены, что сейчас отдельные страны могут ограничивать предоставление убежища только в «чрезвычайных ситуациях», которые не учитывают «новую реальность». Авторы отмечают, что принимать большое количество мигрантов становится сложнее, особенно если некоторые из них «не стремятся интегрироваться в общество, а вместо этого формируют отдельные сообщества, где могут культивироваться нормы и правила, отклоняющиеся от европейских ценностей».
Документ подготовила Польша, на прошлой неделе его обсудили министры внутренних дел стран ЕС. Он стал продолжением другой инициативы, которую осенью озвучили после саммита в Брюсселе: участники призвали принять новые правила для ускорения высылки нелегальных мигрантов.
Миграция стала ключевой темой предвыборной кампании в Германии, где 23 февраля пройдут парламентские выборы. На минувшей неделе бундестаг отклонил инициативу блока ХДС и ХСС (ХДС/ХСС) об ужесточении миграционной политики. Проект предусматривал возможность приостановления воссоединения семей с беженцами с ограниченным статусом защиты и расширение полномочий полиции вплоть до депортации. Документ поддержала праворадикальная партия «Альтернатива для Германии», запрет которой начали обсуждать в парламенте.
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