Витрину магазина в Краснодаре выбило взрывной волной от упавшего дрона
Витрину магазина одежды в Краснодаре выбило взрывной волной в результате падения украинского беспилотника в городе в ночь на 10 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, которую предоставил собственник магазина.
На кадрах запечатлены кадры видеонаблюдения в магазине и момент, как его владелец снимает на видео разлетевшуюся витрину и упавшие на землю осколки. Хозяину магазина пришлось занавесить хозяйственным полотном место, где ранее находилась витрина.
Минувшей ночью обломки сбитого беспилотника упали на крышу ЖК «Центральный» в Краснодаре. Данных о пострадавших не поступало.
В поселке Афипском Северского района Краснодарского края был сбит беспилотник, обломки повредили частный дом. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь в восстановлении имущества жителей. ПВО Вооруженных сил России уничтожила в Краснодарском крае семь украинских беспилотников.
По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО уничтожили 15 дронов над регионами страны.
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