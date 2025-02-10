Витрину магазина в Краснодаре выбило взрывной волной от упавшего дрона

Витрину магазина одежды в Краснодаре выбило взрывной волной в результате падения украинского беспилотника в городе в ночь на 10 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, которую предоставил собственник магазина.

На кадрах запечатлены кадры видеонаблюдения в магазине и момент, как его владелец снимает на видео разлетевшуюся витрину и упавшие на землю осколки. Хозяину магазина пришлось занавесить хозяйственным полотном место, где ранее находилась витрина.

Минувшей ночью обломки сбитого беспилотника упали на крышу ЖК «Центральный» в Краснодаре. Данных о пострадавших не поступало.

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края был сбит беспилотник, обломки повредили частный дом. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь в восстановлении имущества жителей. ПВО Вооруженных сил России уничтожила в Краснодарском крае семь украинских беспилотников.

По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО уничтожили 15 дронов над регионами страны.