 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Витрину магазина в Краснодаре выбило взрывной волной от упавшего дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Витрину магазина одежды в Краснодаре выбило взрывной волной в результате падения украинского беспилотника в городе в ночь на 10 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, которую предоставил собственник магазина.

На кадрах запечатлены кадры видеонаблюдения в магазине и момент, как его владелец снимает на видео разлетевшуюся витрину и упавшие на землю осколки. Хозяину магазина пришлось занавесить хозяйственным полотном место, где ранее находилась витрина.

В еще одном регионе юга России заявили об отражении атаки беспилотников
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Минувшей ночью обломки сбитого беспилотника упали на крышу ЖК «Центральный» в Краснодаре. Данных о пострадавших не поступало.

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края был сбит беспилотник, обломки повредили частный дом. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь в восстановлении имущества жителей. ПВО Вооруженных сил России уничтожила в Краснодарском крае семь украинских беспилотников.

По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО уничтожили 15 дронов над регионами страны.

Читайте РБК в Telegram.

Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками

Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

В Москве изменят правила аренды самокатов. Подробности

РБК запускает винный салон. Расписание

Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на вторичное жилье

Генетики назвали самые выносливые народы России

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Краснодар магазин атака дроны видео
Материалы по теме
В центре Краснодара обломки дрона упали на крышу ЖК
Политика
Минобороны сообщило о 15 сбитых дронах ВСУ за ночь
Политика
Минобороны сообщило об отражении трех контратак ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Рябков вместо «красных линий» назвал перечень фундаментальных интересовПолитика, 16:06
Экономист спрогнозировал последствия бойкота американских вин в КанадеВино, 15:59
Полиция задержала разбившего лобовое стекло машины фигуристки НугумановойСпорт, 15:57
Суд развел Владислава Бакальчука и Татьяну КимБизнес, 15:47
«Тестовый» токен взлетел до $500 млн и попал на Binance. Что это былоКрипто, 15:46
Semafor узнал, насколько готов план Трампа по УкраинеПолитика, 15:41
Акции металлургов в США выросли после слов Трампа о пошлинах на алюминийИнвестиции, 15:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рябков ответил на вопрос о «секретных контактах России и США»Политика, 15:39
Российского инвестора бренда спорткаров Spyker объявили в розыскОбщество, 15:33
В РСТ назвали благоприятный период для оформления шенгенских визПолитика, 15:33
После нападения на комментатора Скворцова возбудили уголовное делоСпорт, 15:32
Президент Румынии назвал дату ухода в отставкуПолитика, 15:31
В России стартовали продажи внедорожника Tank 400Авто, 15:24
Витрину магазина в Краснодаре выбило взрывной волной от упавшего дронаПолитика, 15:22