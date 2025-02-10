В еще одном регионе юга России заявили об отражении атаки беспилотников
Силы ПВО в Ростовской области успешно отразили попытку воздушной атаки на Миллеровский район ночью 10 февраля. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По словам главы области, было сбито несколько беспилотных летательных аппаратов.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь.
Этой же ночью система ПВО сработала в Краснодаре, был сбит украинский беспилотник. Обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже жилого комплекса «Центральный» в районе Сенного рынка. Также был сбит дрон в поселке Афипский, там поврежден частный дом.
После ночной атаки беспилотников ВСУ 8 февраля в Первомайском районе Ростова-на-Дону был введен режим чрезвычайной ситуации. В результате атаки повреждения получили 14 многоквартирных домов.
Коммунальные службы приступили к восстановлению поврежденных объектов, проводится поквартирный обход и оценка материального ущерба. В ходе атаки пострадали остекление нескольких многоэтажных домов и припаркованные автомобили. Из одной из многоэтажек были эвакуированы 68 человек.
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