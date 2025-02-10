Хинштейн сообщил о новом обстреле Рыльска со стороны ВСУ

Хинштейн: пять домов повреждено в Рыльске при новом обстреле ВСУ

Фото: Hinshtein / Telegram

Вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы города Рыльска в Курской области. В результате повреждены пять частных домовладений на Садовой улице, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В результате обстрела разрушены сарай и теплица, повреждены несколько окон в доме, в гараже выбиты стекла и деформированы заборы. На улице Первопроходцев в нескольких домах пробита кровля, повреждены окна и двери, частично уничтожены сарай и забор, уточнил глава региона.

«К счастью, из жителей никто не пострадал, объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. По моему поручению на место выехал глава Рыльского района, на месте работает комиссия для оценки разрушений и оказания всей необходимой помощи жителям», — отметил Хинштейн.

Ранее в результате атаки дрона ВСУ на деревню Малый Каменец пострадала женщина. По словам Хинштейна, ей оказалась 33-летняя женщина, которая получила осколочные ранения. Российские военные доставили ее в больницу для оказания необходимой помощи. Врио губернатора Курской области отметил, что поручил врио министра здравоохранения региона Екатерине Письменной навестить пострадавшую в больнице.

При обстреле Рыльска 3 февраля часть города и еще несколько прилегающих населенных пунктов оставались без света на протяжении получаса.