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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн сообщил о новом обстреле Рыльска со стороны ВСУ

Хинштейн: пять домов повреждено в Рыльске при новом обстреле ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы города Рыльска в Курской области. В результате повреждены пять частных домовладений на Садовой улице, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В результате обстрела разрушены сарай и теплица, повреждены несколько окон в доме, в гараже выбиты стекла и деформированы заборы. На улице Первопроходцев в нескольких домах пробита кровля, повреждены окна и двери, частично уничтожены сарай и забор, уточнил глава региона.

«К счастью, из жителей никто не пострадал, объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. По моему поручению на место выехал глава Рыльского района, на месте работает комиссия для оценки разрушений и оказания всей необходимой помощи жителям», — отметил Хинштейн.

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Политика
Рыльск

Ранее в результате атаки дрона ВСУ на деревню Малый Каменец пострадала женщина. По словам Хинштейна, ей оказалась 33-летняя женщина, которая получила осколочные ранения. Российские военные доставили ее в больницу для оказания необходимой помощи. Врио губернатора Курской области отметил, что поручил врио министра здравоохранения региона Екатерине Письменной навестить пострадавшую в больнице.

При обстреле Рыльска 3 февраля часть города и еще несколько прилегающих населенных пунктов оставались без света на протяжении получаса.

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Теги
Персоны
Курская область Рыльск ВСУ обстрел Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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