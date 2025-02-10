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Политика ,  
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В Приднестровье полностью восстановили газоснабжение частных домов

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Энергетики Приднестровья полностью восстановили газоснабжение в частных домах в непризнанной республике после месячного перерыва из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает пресс-служба президента Приднестровья Вадима Красносельского.

«Подача газа в частные домовладения успешно завершена. Подключение иных объектов продолжается», — говорится в сообщении.

По словам министра экономического развития республики Сергея Оболоника, система централизованного теплоснабжения функционирует стабильно.

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Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

Контракт российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», предусматривающий поставки газа из России в европейские страны через Украину, истек 31 декабря 2024 года. Топливо также получала Молдавия, она передавала его Приднестровью в обмен на электроэнергию.

После прекращения поставок газа в Приднестровье начались веерные отключения света и отопления. В итоге Россия выделила кредит на покупку сырья для Приднестровья. Российский газ начал поступать в регион 1 февраля 2025 года.

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