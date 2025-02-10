Меликов: мошенники в Дагестане продавали псевдоордена за участие в спецоперации

В Дагестане за ₽300 тыс. выдавали псевдоорден за участие в боях

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Аферисты продавали за 300 тыс. руб. фальшивые награды «Герой Дагестана» за участие в военной операции на Украине, сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Такой награды в республике не существует», — подчеркнул Меликов.





Он рассказал, что псевдонаграду выдавали нелегально «по очень субъективным критериям (в том числе коммерческим)». «Процесс, похоже, был поставлен на поток», — написал Меликов.

Аферисты также подделывали справки, чтобы отправиться на хадж вместо тех участников военной операции, которым были предназначены эти путевки, отметил он.

«Они (аферисты. — РБК) подделывали справки, обманывали, брали и платили деньги, чтобы занять место [на хадже] тех, для кого путевки предназначены», — написал он.

Глава Дагестана призвал прокуратуру проверить организаторов, а секретаря совета безопасности Дагестана Магомеда Баачилова — доложить о результатах до конца февраля.

Ранее эксперты компании по защите данных Angara SOC рассказали РБК о том, что в России пользователи получают письма от имени Сбербанка, Т-Банка, ВТБ и других финансово-кредитных организаций о введении по некоему распоряжению правительства ежемесячного списания средств на нужды военной операции. Тем, кто не согласен, предлагают перейти по ссылке и отказаться от взноса.

«При переходе по указанной в сообщении ссылке пользователь рискует остаться без средств на банковских счетах. Более того, на его гаджет может быть установлено вредоносное ПО, способное передавать злоумышленникам любую личную информацию о владельце, будь то фотографии, личная переписка или иная частная информация», — отметил руководитель управления цифровой криминалистики и киберразведки Angara SOC Никита Леокумович.