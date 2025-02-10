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Политика ,  
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Песков подтвердил подготовку визита Путина в Китай в сентябре

Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Контакты между президентом России и председателем КНР Си Цзиньпином по случаю празднования 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны готовятся. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве и, в свою очередь, пригласил Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября.

«Да, такие контакты готовятся, такие поездки готовятся. Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, и вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений, поэтому такие контакты сейчас активно готовятся», — ответил Песков на вопрос, принял ли Путин приглашение Си Цзиньпина на сентябрьские мероприятия.

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Си Цзиньпин

В середине января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 2025 год в России и Китае пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны. К такому решению пришли главы обоих государств во время разговора по видеосвязи, отметил он.

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