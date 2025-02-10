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Политика ,  
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В МИДе заявили о готовности к любому развитию ситуации в Приднестровье

Замглавы МИДа Галузин: Россия готова к любому развитию ситуации в Приднестровье
Михаил Галузин
Михаил Галузин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия готова к любому развитию ситуации вокруг российских граждан и военных в непризнанном Приднестровье, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

«Все будет зависеть от того, каковы будут провокации и вызовы», — отметил он.

Галузин добавил, что Россия неоднократно подчеркивала готовность адекватно реагировать на любые провокации и обеспечить защиту своих граждан на территории непризнанного Приднестровья.

На вопрос о том, что понимается под «адекватным реагированием», он ответил: «Полный набор возможных средств и форм адекватного реагирования».

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Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта непризнанной республики с Молдавией. Страна не раз заявляла о необходимости вывода этого контингента с территории Приднестровья.

В сентябре 2024 года официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что провокации в Приднестровье, где проживает 220 тыс. россиян, Москва будет рассматривать как нападение на Россию.

По ее словам, Молдавия хочет «избавиться» от военного присутствия России в регионе, которое появилось там не случайно, а по причине исторических событий в стране. Выступать с такой инициативой могут только «враги молдавской государственности и молдавского народа», подчеркнула представитель российского МИДа.

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