В МИДе заявили о готовности к любому развитию ситуации в Приднестровье
Россия готова к любому развитию ситуации вокруг российских граждан и военных в непризнанном Приднестровье, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
«Все будет зависеть от того, каковы будут провокации и вызовы», — отметил он.
Галузин добавил, что Россия неоднократно подчеркивала готовность адекватно реагировать на любые провокации и обеспечить защиту своих граждан на территории непризнанного Приднестровья.
На вопрос о том, что понимается под «адекватным реагированием», он ответил: «Полный набор возможных средств и форм адекватного реагирования».
Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта непризнанной республики с Молдавией. Страна не раз заявляла о необходимости вывода этого контингента с территории Приднестровья.
В сентябре 2024 года официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что провокации в Приднестровье, где проживает 220 тыс. россиян, Москва будет рассматривать как нападение на Россию.
По ее словам, Молдавия хочет «избавиться» от военного присутствия России в регионе, которое появилось там не случайно, а по причине исторических событий в стране. Выступать с такой инициативой могут только «враги молдавской государственности и молдавского народа», подчеркнула представитель российского МИДа.
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