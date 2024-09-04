Захарова рассказала, как Россия оценивает провокации в Приднестровье
Провокации в Приднестровье, где проживают россияне, Москва будет рассматривать как нападение на Россию, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге, ее слова приводит «РИА Новости».
Захарова напомнила, что в Приднестровье проживают более 220 тыс. российских граждан. «Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — сказала она.
По ее словам, Молдавия хочет «избавиться» от военного присутствия России в регионе, которое появилось там не «случайно», а по причине исторических событий в стране. Выступать с такой инициативой могут только «враги молдавской государственности и молдавского народа», подчеркнула представитель российского МИДа.
Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта непризнанной республики с Молдавией. Страна не раз заявляла о необходимости вывода этого контингента с территории Приднестровья.
В январе 2023 года в молдавском МИДе назвали присутствие российских войск в регионе «фактором нестабильности». В ответ Москва призвала власти Молдавии высказываться по этому поводу осторожнее.
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