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Политика ,  
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Захарова рассказала, как Россия оценивает провокации в Приднестровье

Захарова: провокации в Приднестровье Москва оценит как нападение на Россию
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Провокации в Приднестровье, где проживают россияне, Москва будет рассматривать как нападение на Россию, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге, ее слова приводит «РИА Новости».

Захарова напомнила, что в Приднестровье проживают более 220 тыс. российских граждан. «Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — сказала она.

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По ее словам, Молдавия хочет «избавиться» от военного присутствия России в регионе, которое появилось там не «случайно», а по причине исторических событий в стране. Выступать с такой инициативой могут только «враги молдавской государственности и молдавского народа», подчеркнула представитель российского МИДа.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта непризнанной республики с Молдавией. Страна не раз заявляла о необходимости вывода этого контингента с территории Приднестровья.

В январе 2023 года в молдавском МИДе назвали присутствие российских войск в регионе «фактором нестабильности». В ответ Москва призвала власти Молдавии высказываться по этому поводу осторожнее.

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Приднестровье Молдавия Мария Захарова провокации
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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