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Врачи оценили риск аутизма из-за COVID и дали совет будущим родителям

Нетесов: есть инфекции, которые сильнее COVID ухудшают течение беременности
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Женщинам, которые в будущем намерены планировать беременность, следует сделать прививку от коронавируса, чтобы у будущего ребенка не было осложнений после рождения. Об этом в разговоре с РБК заявили российские эксперты, комментируя исследование американских ученых о том, что у детей женщин, переболевших во время беременности коронавирусной инфекцией COVID-19, есть высокий риск развития аутизма.

По словам вирусолога, академика РАН, заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергея Нетесова, для того чтобы плод развился здоровым, необходимо разработать некоторые дополнительные рекомендации будущим матерям.

«Во-первых, перед зачатием ребенка надо проверить, есть ли уровень антител к коронавирусу. Если его нет, я бы предложил вакцинироваться тем же «Спутником» сначала и только через два-три месяца бы предложил заводить ребенка. Официально пока такой рекомендации в России нет, но в странах Европы и Америки это активно обсуждается. Вот такая сейчас здесь точка зрения», — сказал эксперт.

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Общество
Фото:Ольга Семенова / Global Look Press

Комментируя исследование ученых, специалист сделал акцент на том, как переносят заболевание девочки и мальчики.

«Что касается других исследований, результаты которых опубликованы в 2023 году, я могу сказать, что да, отличия есть, причем, как правило, только у мальчиков. У девочек различий практически нет. Но дело в том, что мальчики вообще более чувствительны ко всем этим инфекциям, вернее, плод мужского пола. Это было и раньше отмечено в отношении других инфекций», — пояснил специалист.

Он также напомнил о существовании в природе порядка 20 TORCH-инфекций, влияющих на ход беременности. К их возбудителям относятся вирус краснухи, цитомегаловирус, токсоплазма (возбудитель невирусной инфекции) и многие другие. По словам эксперта, все они по-разному влияют на организм матери и ребенка, поэтому существуют специальные рекомендации для женщин, желающих забеременеть и родить здорового ребенка. Специалист назвал неудивительным тот факт, что к этим патогенам был отнесен и SARS-CoV-2.

«Но дело в том, что на самом деле последствия от него не такие сильные, как, например, от краснухи, цитомегаловируса, токсоплазмы и так далее. Что отмечено еще год назад? Отмечено, что неврологические расстройства встречаются вдвое-втрое чаще, чем когда нет этого заболевания в ходе беременности, чуть чаще встречается и отставание в развитии, но это пока лишь результат одного-двух лет наблюдения, и известно, что потом это отставание чаще всего исчезает. Но отставание в развитии нельзя назвать каким-то радикальным. Реально просто сравнивали детей, которые рождались у матерей без COVID-19 и с ним. При этом все остальное было одинаковое. Наблюдались отклонения у небольшого количества детей. В общем-то, вдвое больше, чем у обычных матерей. То есть если был один процент, то два процента. И так далее», — добавил Нетесов.

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Общество
Фото:Ricardo Moraes / Reuters

В свою очередь, адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона, президент консалтинговой компании NextGen Bio Константин Чумаков заявил, что инфекция COVID-19 у переболевших людей нарушает работу мозга, оставляя долгосрочные последствия.

«Это происходит из-за индуцированной вирусом аутоиммунной реакции, которая атакует нейроны. Так что возможно и влияние на развитие плода. Поэтому лучше не болеть COVID-19 и прививаться», — сказал Чумаков.

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Фото:Hannah McKay / Getty Images

Ранее американские ученые в ходе исследования установили, что наличие инфекции COVID-19 у беременных женщин может повысить риск возникновения аутизма у ребенка. В ходе исследования детский врач-инфекционист Карин Нильсен совместно с коллегами из больницы Mattel Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришла к выводу, что примерно у 14% младенцев, рожденных от переболевших коронавирусом женщин, были обнаружены признаки проблем развития ранних двигательных функций. В возрасте шести-восьми месяцев 13 из 109 младенцев (почти 12%), рожденных инфицированными матерями, не достигли привычных этапов развития. При этом все младенцы в контрольной группе, рожденные до пандемии, показали нормальное развитие. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты пояснили, что выводы не являются окончательными, так как выборка участников исследования не была высокой.

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