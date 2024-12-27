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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые выявили связь между COVID у матери и риском аутизма у ребенка

Bloomberg: COVID-19 у беременных повышает риск аутизма у ребенка
Сюжет
Пандемия коронавируса
У 11% детей, подвергшихся воздействию COVID в утробе, было выявлено расстройство аутистического спектра, говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета. Обычно этот показатель не превышает 1–2%
Фото: Ольга Семенова / Global Look Press
Фото: Ольга Семенова / Global Look Press

COVID-19 во время беременности может повысить риск аутизма у ребенка, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование американских ученых. Вместе с тем, отмечают опрошенные агентством эксперты, выводы не окончательны, потому что выборка была слишком мала.

Одним из инициаторов исследования стала детский врач-инфекционист Карин Нильсен. Ранее она занималась исследованием о том, как на развитие плода влияет инфекционная болезнь Зика. Ее исследование о влиянии на плод вируса COVID-19 было проведено совместно с коллегами из больницы Mattel Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Примерно у 14% младенцев, рожденных от переболевших коронавирусом женщин, были обнаружены признаки проблем развития ранних двигательных функций. В возрасте 6–8 месяцев 13 из 109 младенцев (почти 12%), рожденных инфицированными матерями, не достигли привычных этапов развития. При этом все младенцы в контрольной группе, рожденные до пандемии, показали нормальное развитие.

По мере того как в исследование включались дополнительные участники из Лос-Анджелеса и Рио, ученые обнаружили, что у 11,6% детей младшего возраста, рожденных от матерей с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 во время беременности, были когнитивные, двигательные или языковые проблемы, указывающие на задержку нейроразвития. Для сравнения: только двое из 128 рожденных при обычных обстоятельствах детей — 1,6% — показали такие проблемы.

Когда старшему из детей, подвергшихся воздействию COVID, исполнилось 28 месяцев, исследование выявило еще одну закономерность: 23 из 211 детей — почти 11% — дали положительный результат на расстройство аутистического спектра. Bloomberg отмечает, что обычно этот показатель не превышает 1–2% в этом возрасте. «Мы не хотим тревожить мир, но именно это показывают наши данные», — отметила Нильсен.

Вместе с тем, пишет агентство, связь между вирусом и аутизмом остается неубедительной: некоторые исследования совпадают с выводами Нильсен, в то время как другие говорят о незначительном или нулевом повышении риска проблем развития. Ограничением исследования Нильсен является относительно небольшой размер выборки — менее 250 пар «мать — ребенок». Для надежного понимания воздействия вируса, вероятно, потребуются исследования с участием более 10 тыс. детей, указал специалист по медицине матери и плода в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне Андреа Эдлоу.

Попова отвергла наличие доказательств лабораторного происхождения COVID
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В январе 2020 года китайские власти впервые объявили о вспышке неизвестной ранее вирусной пневмонии. Первые случаи были выявлены в Ухане. К 9 января в Китае пришли к выводу, что болезнь вызывает новый коронавирус — впоследствии он получил название COVID-19. Уже 20 января был зарегистрирован первый случай за пределами Китая — в Таиланде. Вскоре подобные сообщения начали поступать из стран по всему миру.

О начале пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года, а об окончании — 5 мая 2023-го. Зарегистрированные данные показали, что за это время умерли 6,9 млн человек, но ВОЗ считает, что число жертв может составлять 20 млн. К 2023 году основные ограничения, введенные из-за коронавируса, уже были отменены. Однако страны снова возвращались к ограничениям разной степени строгости из-за подъемов заболеваемости на фоне выявления новых штаммов COVID.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
COVID-19 Дети аутизм США ученые Исследование
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