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Политика ,  
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Науседа объявил о разрыве с энергокольцом БРЭЛЛ словами «Goodbye, Russia»

Науседа объявил о разрыве с энергокольцом БРЭЛЛ словами «Goodbye, Russia»
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Президент Литвы Гитанас Науседа опубликовал на своей странице в социальной сети X видеозапись, на которой запечатлен момент, как он и другие политики поприветствовали отключение Литвы, Латвии и Эстонии от системы единого энергетического кольца БРЭЛЛ.

В окружении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также лидеров Латвии, Эстонии и Польши Науседа сказал по телефону фразу: «Goodbye, Russia! Goodbye, Lenin! We made it! («Прощай, Россия! Прощай, Ленин! Мы сделали это!»), после чего политики дружно поаплодировали, поприветствовав решение.

БРЭЛЛ — электрическое кольцо, которое объединяло энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Оно было оформлено соглашением от 7 февраля 2001 года, в котором страны договорились обмениваться электроэнергией и поддерживать друг друга в аварийных ситуациях.

Страны Прибалтики решили отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии летом 2024 года. Решение вступило в силу 8 февраля 2025 года. Таким образом, Латвия, Эстония и Литва, много лет входившие с Россией и Белоруссией в состав энергосистемы БРЭЛЛ, стали частью европейской системы электросетей, а Калининградская область на фоне этого успешно перешла на автономный режим работы.

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Фото:Виктор Драчев / ТАСС

Гитанас Насуеда назвал событие историческим моментом, знаменующим завершение долгого пути Литвы, Латвии и Эстонии к энергетической независимости, передает BNS.

«Времена политического давления, шантажа и саботажа наконец-то закончились», — сказал литовский президент, комментируя событие в беседе с журналистами.

В свою очередь министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас напомнил, что электросистема Литвы зависела от России на протяжении 65 лет — более полувека.

«Теперь мы переворачиваем эту страницу раз и навсегда: вместе с Латвией и Эстонией мы подключаемся к континентальной европейской электросети и укрепляем нашу энергетическую независимость», — отметил он.

В Москве решение об отключении стран Прибалтики от энергокольца считают продолжением уничтожения стран, которые когда-то имели все условия для благополучного развития.

В этом месяце Балтийские государства намерены протестировать работу электросетей в изолированном режиме, после чего через Польшу подключиться к энергосистеме ЕС. Минэнерго России сообщило, что энергосистему Калининградской области подготовили к уходу стран, с этого момента она начала работать в автономном режиме.

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Теги
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