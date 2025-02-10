Посол заявил, что Россия уважает нейтральный курс Туркмении
Россия с большим уважением относится к выбранному Туркменией внешнеполитическому курсу, заявил российский посол в стране Иван Волынкин в статье, посвященной Дню дипломатического работника, которую опубликовала газета «Нейтральный Туркменистан».
Он отметил, что в 2025 году Туркмения будет отмечать 30-летнюю годовщину своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета. Выбранный туркменским руководством курс «вносит неоценимый вклад в общее дело обеспечения глобальной стабильности и геополитического равновесия», написал посол.
«Отношения Москвы и Ашхабада всегда строились на прочном фундаменте совместной истории, уважительного и взаимовыгодного диалога», — добавил Волынкин.
Посол также напомнил, что в 2025 году Россия и Туркмения являются сопредседателями в Содружестве Независимых Государств (СНГ), а в 2026 году Туркмения станет председателем во всех высших органах Содружества.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.
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