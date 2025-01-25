Россия выдала Туркмении обвиняемого в хищении с завода керамзита на ₽6,3 млн

Артур Аннаев заведовал складом на заводе керамзита. Вступив в сговор с работниками, он присвоил продукцию на 6,3 млн руб. Его объявили в международный розыск. Мужчину задержали в Сочи в прошлом году

Россия выдала Туркмении объявленного в розыск по каналам «Интерпола» Артура Аннаева, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в московском аэропорту Домодедово им. М. В. Ломоносова представителям правоохранительных органов Туркменистана передан гражданин указанного государства Артур Аннаев», — сказал Волк.

Его обвиняют «в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и присвоении вверенного имущества», пояснила она.

Обвинямый заведовал складом на заводе керамзита. Вступив в сговор с работниками предприятия, он присвоил продукцию на общую сумму 227,4 тыс. туркменских манатов (более 6,3 млн руб.). Его объявили в международный розыск.

Мужчину задержали в Сочи в 2024 году.

В октябре Россия выдала Алжиру бывшего владельца строительной компании Мохаммеда Абушавереба, признанного там виновным в мошенничестве. Мужчина был осужден и в России на шесть лет по делу о мошенничестве, он отбыл срок наказания. В России Абушавереб под предлогом бронирования гостиничных номеров обманом получил от женщины деньги, после чего скрылся. Ущерб превысил 1,2 млн руб., сообщало МВД.

В том же месяце из Албании в Россию был экстрадирован «вор в законе» Игорь Кокунов.