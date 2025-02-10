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Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после серии оскорбительных твитов

Канье Уэст
Канье Уэст (Фото: Matthias Nareyek / Getty Images)

Американский рэпер и продюсер Рэпер Йе (Канье Уэст) удалил свой аккаунт в социальной сети X. Страница стала недоступна, после того как рэпер опубликовал на ней десятки оскорбительных сообщений и контент для взрослых.

Поклонники публикуют в X сообщения со скриншотами последнего поста в соцсети, где Уэст указывает, что удаляет аккаунт самостоятельно.

Как сообщает Daily Mail, в одном из своих постов 47-летний музыкант написал, что он нацист и «любит Гитлера». Впоследствии он заявил, что опубликованные посты являются «социальным экспериментом». На аккаунт музыканта были подписаны порядка 33 млн человек.

Это не первый случай блокировки социальной сети музыканта. В октябре 2022 года социальные сети Instagram и X заблокировали аккаунты исполнителя после его антисемитских постов. Первой была блокировка в Instagram в связи с публикацией Уэстом содержания его разговора с другим темнокожим рэпером Шоном Комбсом. В нем Уэст обвинил Комбса в том, что он находится под контролем «еврейского народа». Впоследствии Уэст свой пост удалил.

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В Американском еврейском комитете (American Jewish Comittee, AJC), комментируя высказывания музыканта, заявили, что музыкант делился теориями антисемитского заговора с ведущим Fox News Такером Карлсоном и угрожал в социальных сетях насилием в отношении евреев.

Впоследствии Уэст продолжил негативно высказываться в адрес евреев. «Чернокожие музыканты подписывают контракты с еврейскими звукозаписывающими компаниями, и эти еврейские звукозаписывающие компании становятся [их] владельцами», что является формой «современного рабства», — утверждал, рэпер. Тогда он также отмечал, что не сожалеет о своих словах антисемитского содержания.

В декабре 2023 года рэпер на иврите извинился за свои ранние антисемитские высказывания. «Я искренне приношу извинения еврейской общине за любую незапланированную вспышку гнева. В мои намерения не входило как-либо навредить или проявить неуважение, и я очень сожалею о любой боли, которую я, возможно, причинил», — утверждал музыкант отметив, что «прощение очень важно» для него самого.

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Канье Йе Уэст фото

Канье Йе Уэст

певец, рэпер
8 июня 1977 года
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