Гоша Рубчинский сообщил о прекращении сотрудничества с Канье Уэстом
Российский дизайнер Гоша Рубчинский сообщил о прекращении сотрудничества с американским рэпером Канье Уэстом и его брендом Yeezy. Об этом Рубчинский написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).
«Наше партнерство с брендом Yeezy подошло к концу. Я глубоко благодарен Йе (Канье Уэст. — РБК) и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт», — говорится в публикации.
По словам Рубчинского, декабрьская коллекция «Вестник трибун» была последней в совместной работе дизайнера и рэпера.
Также он анонсировал перезапуск своего бренда в 2025 году. «Двигаясь вперед, я продолжу развитие идей объединения и выражения творческой свободы во всех ее проявлениях», — заявил он.
Рубчинский стал главным дизайнером бренда обуви и одежды Yeezy Канье Уэста в декабре 2023 года. Первую совместную коллекцию они выпустили в марте 2024 года: на сайте бренда рэпера появились вещи с надписью на русском языке «Черные псы». Каждый предмет гардероба стоил $20 (примерно 1,8 тыс. руб.).
В мае 2024 года Уэст восхитился творчеством Рубчинского, заявив, что одежда последнего — «как сбывшаяся мечта».
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