Western Union приостановила денежные переводы из США на Кубу

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Международная платежная система Western Union с 5 февраля приостановила денежные переводы из США на Кубу после ужесточения американских санкций. Об этом сообщает издание Havana Times.

В компании сослались на растущие «ограничения со стороны правительства» Соединенных Штатов, которые сделали невозможным предоставление услуг, пишет издание.

Сотрудники Western Union отмечают, что они не могут обрабатывать транзакции с Кубой, а страна убрана из списка стран — получателей денежных переводов.

Перед уходом с поста президента США Джо Байден 15 января принял решение исключить Кубу из списка спонсоров терроризма. Гавану внес туда бывший госсекретарь Майк Помпео в январе 2021 года, обвинив страну в том, что она «оказывает поддержку международному терроризму, предоставляя убежище террористам».

После инаугурации 20 января вступивший в должность главы государства Дональд Трамп отменил меморандумы об исключении Кубы из американского списка государств — спонсоров терроризма и о снятии санкций на финансовые операции с юридическими лицами этой республики.

В российском МИДе тогда пообещали помогать Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований в полном прекращении санкций со стороны США.