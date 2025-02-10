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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Western Union приостановила денежные переводы из США на Кубу

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
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Война санкций
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Международная платежная система Western Union с 5 февраля приостановила денежные переводы из США на Кубу после ужесточения американских санкций. Об этом сообщает издание Havana Times.

В компании сослались на растущие «ограничения со стороны правительства» Соединенных Штатов, которые сделали невозможным предоставление услуг, пишет издание.

Сотрудники Western Union отмечают, что они не могут обрабатывать транзакции с Кубой, а страна убрана из списка стран — получателей денежных переводов.

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Фото:Dario Lopez-Mills / AP / ТАСС

Перед уходом с поста президента США Джо Байден 15 января принял решение исключить Кубу из списка спонсоров терроризма. Гавану внес туда бывший госсекретарь Майк Помпео в январе 2021 года, обвинив страну в том, что она «оказывает поддержку международному терроризму, предоставляя убежище террористам».

После инаугурации 20 января вступивший в должность главы государства Дональд Трамп отменил меморандумы об исключении Кубы из американского списка государств — спонсоров терроризма и о снятии санкций на финансовые операции с юридическими лицами этой республики.

В российском МИДе тогда пообещали помогать Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований в полном прекращении санкций со стороны США.

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Теги
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