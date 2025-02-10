Western Union приостановила денежные переводы из США на Кубу
Международная платежная система Western Union с 5 февраля приостановила денежные переводы из США на Кубу после ужесточения американских санкций. Об этом сообщает издание Havana Times.
В компании сослались на растущие «ограничения со стороны правительства» Соединенных Штатов, которые сделали невозможным предоставление услуг, пишет издание.
Сотрудники Western Union отмечают, что они не могут обрабатывать транзакции с Кубой, а страна убрана из списка стран — получателей денежных переводов.
Перед уходом с поста президента США Джо Байден 15 января принял решение исключить Кубу из списка спонсоров терроризма. Гавану внес туда бывший госсекретарь Майк Помпео в январе 2021 года, обвинив страну в том, что она «оказывает поддержку международному терроризму, предоставляя убежище террористам».
После инаугурации 20 января вступивший в должность главы государства Дональд Трамп отменил меморандумы об исключении Кубы из американского списка государств — спонсоров терроризма и о снятии санкций на финансовые операции с юридическими лицами этой республики.
В российском МИДе тогда пообещали помогать Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований в полном прекращении санкций со стороны США.
Читайте РБК в Telegram.
WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в Гуантанамо
Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
Топ-10 сетей фастфуда в России по количеству точек. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Генетики назвали самые выносливые народы России
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин