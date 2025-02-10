Три ребенка за год погибли в Красноярском крае из-за вейпов
Трое детей за год получили смертельное отравление вейпами в Красноярском крае, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
«Самому маленькому пострадавшему всего девять месяцев, ребенок случайно выпил жидкость для вейпов. Этот инцидент произошел в Красноярске», — рассказали в ведомстве.
Еще два трагических инцидента произошли в городе Назарово: две 12-летние девочки решили попробовать вейп и отравились.
Роспотребнадзор напомнил, что продажа вейпов, даже если они не содержат никотин, запрещена детям и подросткам.
В начале февраля президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штраф до 2 млн руб. за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов.
Электронные устройства для употребления никотинсодержащей продукции запретили продавать детям еще в апреле 2023 года.
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