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Общество ,  
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Три ребенка за год погибли в Красноярском крае из-за вейпов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Трое детей за год получили смертельное отравление вейпами в Красноярском крае, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Самому маленькому пострадавшему всего девять месяцев, ребенок случайно выпил жидкость для вейпов. Этот инцидент произошел в Красноярске», — рассказали в ведомстве.

Еще два трагических инцидента произошли в городе Назарово: две 12-летние девочки решили попробовать вейп и отравились.

Путин подписал закон о штрафах до ₽2 млн за продажу детям табака и вейпов
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Роспотребнадзор напомнил, что продажа вейпов, даже если они не содержат никотин, запрещена детям и подросткам.

В начале февраля президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штраф до 2 млн руб. за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов.

Электронные устройства для употребления никотинсодержащей продукции запретили продавать детям еще в апреле 2023 года.

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Теги
Красноярский край вейпы Дети отравление
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