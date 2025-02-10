Три ребенка за год погибли в Красноярском крае из-за вейпов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Трое детей за год получили смертельное отравление вейпами в Красноярском крае, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Самому маленькому пострадавшему всего девять месяцев, ребенок случайно выпил жидкость для вейпов. Этот инцидент произошел в Красноярске», — рассказали в ведомстве.

Еще два трагических инцидента произошли в городе Назарово: две 12-летние девочки решили попробовать вейп и отравились.

Роспотребнадзор напомнил, что продажа вейпов, даже если они не содержат никотин, запрещена детям и подросткам.

В начале февраля президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штраф до 2 млн руб. за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов.

Электронные устройства для употребления никотинсодержащей продукции запретили продавать детям еще в апреле 2023 года.