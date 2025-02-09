Минобороны сообщило о 35 сбитых за ночь дронах

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 35 украинских беспилотников в ночь на 9 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Большинство — 18 — сбили над Курской областью. Четыре уничтожили в Орловской области и Краснодарском крае.

По три БПЛА перехватили над Воронежской и Ростовской областями, в Брянской, Тульской областях и Крыму сбили по одному дрону.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Каменска-Шахтинскинского.

Глава Воронежской области Александр Гусев также сообщил о нескольких сбитых в регионе БПЛА. По его словам, в результате атак никто не пострадал. В 0:36 мск в области объявили режим опасности удара БПЛА, через шесть часов его отменили.