ТАСС узнал об объявлении в международный розыск основателя «Хортицы»

Евгений Черняк (Фото: chernyak_yevgeny / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Бизнесмен обвиняется по ст. 205.1 Уголовного кодекса (финансирование терроризма). Основанием для объявления в международный розыск стало его нахождение за пределами России, говорится в материалах. Он был заочно арестован Хамовническим судом в августе 2023 года, Мосгорсуд признал это решение законным, и оно вступило силу.

Компания Global Spirits заявила о прекращении производства на российском рынке в 2022 году. Холдинг Global Spirits выпускал водку под брендами «Хортица», «Мороша», «Первак» и др. В июле 2023-го против Черняка завели уголовное дело за перечисление денег на нужды ВСУ. В сообщении СК говорилось, что бизнесмен с соучастниками организовал перечисление украинской армии 500 млн руб., а также поставил украинским военным товары на 900 млн руб. ТАСС пишет, что Черняк перечислил ВСУ и входящим в их состав подразделениям 1,3 млрд руб.

В 2023 году в России национализировали имущество, ранее связанное с Черняком. Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в доход государства перешли активы нескольких компаний, включая ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», а также часть акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин». Эти компании были зарегистрированы на иностранную компанию «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед».

В свою очередь, на Украине против Черняка также было заведено уголовное дело за его продолжение бизнеса в России после начала военной операции.