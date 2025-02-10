В Приморском крае 14 человек пострадали в ДТП с лесовозом и автобусом

В Чугуевском округе Приморского края произошло ДТП с участием лесовоза и маршрутного автобуса, следующего по маршруту «Чугуевка — Заветное», сообщила пресс-служба УМВД региона в телеграм-канале.

По предварительным данным, в аварии пострадали 14 человек. Среди пострадавших есть водитель, травмы получили пять человек, передает VladNews. Передняя часть автобуса сильно повреждена.

Как сообщили в прокуратуре региона, причиной ДТП стал занос груженого прицепа лесовоза. Ведомство организовало доследственную проверку.

3 февраля в Кингисеппском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и снегоуборочной техники. По данным регионального управления МЧС, число пострадавших достигло 13 человек, их госпитализировали. Два человека погибли.

Авария произошла на 135-м км трассы А-180. Автобус принадлежал перевозчику Lux Express и выполнял международный рейс.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.