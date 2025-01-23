Как выглядит школьный автобус, в аварии с которым погиб ребенок
В Волгоградской области в ДТП попали автобус и легковой автомобиль. Они столкнулись недалеко от села Шелестово. В аварию попали машина Hyundai IX 35 и школьный автобус ПАЗ. Как видно на кадрах с места происшествия, школьный автобус опрокинулся на бок.
Во время аварии погиб один ребенок. Еще шесть детей — пострадали.
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