Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 13
Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области выросло до 13 человек, они госпитализированы сообщило региональное управление МЧС.
Еще двое человек погибли.
Рейсовый автобус столкнулся со снегоуборочной техникой на автодороге А-180 в Кингисеппском районе, на 135 км. По информации «Фонтанки», автобус принадлежит к парку Lux Express, он выполнял международный рейс.
Следователи возбудили по инциденту уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее под Волгоградом столкнулся с легковой машиной Hyundai ix35 и опрокинулся школьный автобус, в котором находились 19 детей, учитель и водитель. В результате аварии один ребенок погиб.
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