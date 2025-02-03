Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти выросло до 13

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 13

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области выросло до 13 человек, они госпитализированы сообщило региональное управление МЧС.

Еще двое человек погибли.

Рейсовый автобус столкнулся со снегоуборочной техникой на автодороге А-180 в Кингисеппском районе, на 135 км. По информации «Фонтанки», автобус принадлежит к парку Lux Express, он выполнял международный рейс.

Следователи возбудили по инциденту уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее под Волгоградом столкнулся с легковой машиной Hyundai ix35 и опрокинулся школьный автобус, в котором находились 19 детей, учитель и водитель. В результате аварии один ребенок погиб.