В Харьковской области прекратилась добыча газа на месторождении в Водяном

На газовом месторождении в поселке Водяное Харьковской области полностью прекращена добыча газа, сообщила газета «Политика страны». Кроме того, как уточняет издание, авария в системе газопроводов привела к блокировке работы всех расположенных рядом месторождений.

Российские военные нанесли удары по различным объектам на территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале 9 февраля. Согласно опубликованным данным, были поражены объекты газонефтяной отрасли, военная аэродромная инфраструктура, а также скопления личного состава и техники в 147 районах.

Удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

8 февраля Минобороны также заявило о нанесении удара по объекту газонефтяной отрасли Украины, который, по данным ведомства, обеспечивал работу военно-промышленного комплекса. Место удара не уточнялось.

По данным ведомства была поражена инфраструктура военных аэродромов, складов хранения, мест подготовки беспилотников, а также скопления личного состава и техники в 152 районах. Удары наносились с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.