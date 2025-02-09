В Харьковской области прекратилась добыча газа на месторождении в Водяном
На газовом месторождении в поселке Водяное Харьковской области полностью прекращена добыча газа, сообщила газета «Политика страны». Кроме того, как уточняет издание, авария в системе газопроводов привела к блокировке работы всех расположенных рядом месторождений.
Российские военные нанесли удары по различным объектам на территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале 9 февраля. Согласно опубликованным данным, были поражены объекты газонефтяной отрасли, военная аэродромная инфраструктура, а также скопления личного состава и техники в 147 районах.
Удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
8 февраля Минобороны также заявило о нанесении удара по объекту газонефтяной отрасли Украины, который, по данным ведомства, обеспечивал работу военно-промышленного комплекса. Место удара не уточнялось.
По данным ведомства была поражена инфраструктура военных аэродромов, складов хранения, мест подготовки беспилотников, а также скопления личного состава и техники в 152 районах. Удары наносились с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
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