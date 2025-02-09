 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Харьковской области прекратилась добыча газа на месторождении в Водяном

Сюжет
Военная операция на Украине

На газовом месторождении в поселке Водяное Харьковской области полностью прекращена добыча газа, сообщила газета «Политика страны». Кроме того, как уточняет издание, авария в системе газопроводов привела к блокировке работы всех расположенных рядом месторождений.

Российские военные нанесли удары по различным объектам на территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале 9 февраля. Согласно опубликованным данным, были поражены объекты газонефтяной отрасли, военная аэродромная инфраструктура, а также скопления личного состава и техники в 147 районах.

Удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

8 февраля Минобороны также заявило о нанесении удара по объекту газонефтяной отрасли Украины, который, по данным ведомства, обеспечивал работу военно-промышленного комплекса. Место удара не уточнялось.

По данным ведомства была поражена инфраструктура военных аэродромов, складов хранения, мест подготовки беспилотников, а также скопления личного состава и техники в 152 районах. Удары наносились с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Читайте РБК в Telegram.

WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в Гуантанамо

Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 сетей фастфуда в России по количеству точек. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Генетики назвали самые выносливые народы России

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Харьковская область добыча газа месторождение Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны заявило об ударе по аэродромам и местам пусков БПЛА на Украине
Политика
Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской области
Политика
Минобороны объяснило важность контроля над Дзержинском
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Посол сообщил о приглашении Пашиняна на 80-летие Победы в МосквеПолитика, 00:46
Финляндия проведет свое расследование после взрыва в танкере в Усть-ЛугеПолитика, 00:30
Экзит-полы показали победу правящих сил на выборах в парламент КосовоПолитика, 00:15
Супербоул — мимо. Как Кендрик Ламар создал спортивный гимнСпорт, 00:01
Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенникамиТехнологии и медиа, 00:01
Эксперты предсказали сохранение ключевой ставки на историческом максимумеФинансы, 00:01
В Харьковской области прекратилась добыча газа на месторождении в ВодяномПолитика, 09 фев, 23:50
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Овечкин броском шайбы травмировал вратаря «Юты» Ингрэма в матче НХЛСпорт, 09 фев, 23:46
На Украине анонсировали ограничение подачи электричества для бизнесаПолитика, 09 фев, 23:30
«Актера на сцене обязательно выдадут глаза»: карьера Олега СтриженоваОбщество, 09 фев, 23:15 
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 09 фев, 23:07
Глава ЕК заявила о «новой повестке» в США и готовности к диалогуПолитика, 09 фев, 22:39
В Алтайском крае в колонии умер старейший заключенный в РоссииОбщество, 09 фев, 22:20
Маск предложил закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»Политика, 09 фев, 22:14