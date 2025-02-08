Минобороны сообщило об ударе по объекту газонефтяной отрасли Украины

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Российские военные нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли, который обеспечивал работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что была поражена инфраструктура военных аэродромов, складов хранения, мест подготовки к запуску беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.

Там добавили, что удары были нанесены авиацией, дронами, ракетами, а также артиллерией.

В середине января Минобороны нанесло групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Тогда в ведомстве отметили, что это было сделано в ответ на удары с украинской территории вглубь территории России ракетами ATACMS и Storm Shadow.