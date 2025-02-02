В Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
Российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов и мест хранения топлива для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе Минобороны.
Удары нанесли с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. В результате была поражена живая сила украинской армии в 153 районах, отметили в ведомстве.
Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 44 украинских дрона.
Всего с начала военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 42,1 тыс. БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, почти 30 тыс. танков.
В ночь на 2 февраля в российских регионах уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Три БПЛА перехватили над территорией Курской области. В Белгородской и Брянской областях сбили по одному беспилотнику.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона в поселке Малиновка погиб мирный житель. Мужчина получил ранения в результате детонации взрывного устройства и скончался до приезда бригады скорой.
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