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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«Ъ» узнал о розыске двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

«Ъ»: в деле о теракте в «Крокусе» появились два новых фигуранта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Двое уроженцев Северного Кавказа находятся в розыске по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», их подозревают в вооружении боевиков, пишет «Коммерсантъ».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в январе сообщал, что в этом деле фигурируют 27 подозреваемых. Исполнителям теракта — гражданам Таджикистана Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову — предъявили обвинения по ст. 205 (теракт), 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки) УК. По версии следствия, остальные являются их пособниками — они, в том числе, обеспечили боевиков транспортом, квартирой, оружием, денежными средствами.

Отдельное уголовное дело было заведено по ст 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК (халатность), отмечает «Ъ». Суду предстоит дать оценку действиям администрации концертного зала.

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Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года. Четыре вооруженных боевика начали расстреливать посетителей концетного зала, подожгли помещение и скрылись. Погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали. Здание полностью выгорело. 6 февраля адвокат одного из обвиняемых Олег Власов сообщил, что расследование этого дела завершено.

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Теги
Россия Московская область «Крокус Сити Холл» расследование теракт уголовное дело фигуранты
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