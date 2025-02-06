Адвокат сообщил о завершении расследования теракта в «Крокусе»

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Следственный комитет завершил расследование дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

«Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», — сказал юрист.

Сейчас стороны начинают знакомиться с материалами дела.

Вечером 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске, в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. Около 20:00 по московскому времени вооруженные террористы напали на концертный зал, открыв огонь по людям. В здании начался пожар, охвативший более 13 тыс. кв. м. Пожар удалось окончательно потушить только вечером следующего дня.

В результате теракта и пожара погибли свыше 140 человек, пострадали более 550. В рамках расследования были задержаны 20 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

По данным следствия, террористы приехали к «Крокус Сити Холлу» на автомобиле Renault в 18:54 и стали дожидаться посетителей. В 19:58 они открыли стрельбу по находившимся на улице, а затем продолжили стрельбу в холле и зрительном зале. После этого нападавшие подожгли зал с помощью бензина и в 20:11 покинули здание.