Минобороны объяснило важность контроля над Дзержинском
Контроль над Дзержинском (Торецком) в Донецкой Народной Республике открыл для России возможность перейти к завоеванию Константиновки — важного для украинской армии укрепленного пункта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника», — заявили в оборонном ведомстве.
Константиновка — это город в подконтрольной Киеву части Донбасса, сейчас административно относится к Краматорскому району.
Он прикрывает дороги на Славянск и Краматорск, через город проходит трасса Покровск — Константиновка, обеспечивающая снабжение подразделений Вооруженных сил Украины на покровском направлении. В свою очередь, для российских войск Константиновка представляет собой важный логистический узел и в перспективе — плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, а также на города Мирноград и Покровск.
В министерстве добавили, что власти Украины превратили Дзержинск «в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций», каждое здание стало хорошо оборудованной и защищенной точкой. На севере и западе города устроили терриконы и шахты.
По данным Минобороны, российские войска заняли площадь в более 50 кв. км. Дзержинск и некоторые другие населенные пункты, входящие в Торецкую агломерацию, удерживались восемью бригадами ВСУ общей численность 40 тыс. военнослужащих. Среди них были члены батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и иностранные наемники.
Минобороны сообщило о занятии Дзержинска (Торецка) днем 7 февраля. В российском военном ведомстве отметили, что город в результате активных наступательных действий был взят подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».
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