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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Кирсанова похоронят 22 февраля

Погибшего в авиакатастрофе в Вашингтоне фигуриста Кирсанова похоронят 22 февраля
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Александр&nbsp;Кирсанов
Александр Кирсанов (Фото: natalya.gudin / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Погибшего в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном российского фигуриста Александра Кирсанова похоронят 22 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на вдову спортсмена Наталью Гудину.

По словам супруги фигуриста, церемония состоится в США. Спортсмену было 46 лет.

Кирсанов выступал за Россию, США, Азербайджан и завершил карьеру в фигурном катании в 2004 году. С тех пор он работал тренером в штате Делавэр.

В США сообщили о 28 связанных с фигурным катанием жертвах авиакатастрофы
Спорт
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Самолет авиакомпании American Eagle столкнулся с вертолетом Black Hawk 29 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека, в результате все погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали 28 человек, связанных с фигурным катанием: фигуристы, тренеры и члены семей. В числе погибших, кроме Кирсанова, оказались бывшие российские фигуристы Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, работавшие тренерами.

Ранее эксперты сообщили, что причиной столкновения над Вашингтоном военного вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера мог стать яркий свет. По другой версии, вертолет находился на слишком большой высоте, что тоже могло привести к столкновению.

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Теги
Вашингтон фигурное катание авиакатастрофа
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