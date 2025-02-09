Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Кирсанова похоронят 22 февраля

Погибшего в авиакатастрофе в Вашингтоне фигуриста Кирсанова похоронят 22 февраля

Александр Кирсанов (Фото: natalya.gudin / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Погибшего в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном российского фигуриста Александра Кирсанова похоронят 22 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на вдову спортсмена Наталью Гудину.

По словам супруги фигуриста, церемония состоится в США. Спортсмену было 46 лет.

Кирсанов выступал за Россию, США, Азербайджан и завершил карьеру в фигурном катании в 2004 году. С тех пор он работал тренером в штате Делавэр.

Самолет авиакомпании American Eagle столкнулся с вертолетом Black Hawk 29 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека, в результате все погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали 28 человек, связанных с фигурным катанием: фигуристы, тренеры и члены семей. В числе погибших, кроме Кирсанова, оказались бывшие российские фигуристы Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, работавшие тренерами.

Ранее эксперты сообщили, что причиной столкновения над Вашингтоном военного вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера мог стать яркий свет. По другой версии, вертолет находился на слишком большой высоте, что тоже могло привести к столкновению.