Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Кирсанова похоронят 22 февраля
Погибшего в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном российского фигуриста Александра Кирсанова похоронят 22 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на вдову спортсмена Наталью Гудину.
По словам супруги фигуриста, церемония состоится в США. Спортсмену было 46 лет.
Кирсанов выступал за Россию, США, Азербайджан и завершил карьеру в фигурном катании в 2004 году. С тех пор он работал тренером в штате Делавэр.
Самолет авиакомпании American Eagle столкнулся с вертолетом Black Hawk 29 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека, в результате все погибли.
Жертвами авиакатастрофы стали 28 человек, связанных с фигурным катанием: фигуристы, тренеры и члены семей. В числе погибших, кроме Кирсанова, оказались бывшие российские фигуристы Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, работавшие тренерами.
Ранее эксперты сообщили, что причиной столкновения над Вашингтоном военного вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера мог стать яркий свет. По другой версии, вертолет находился на слишком большой высоте, что тоже могло привести к столкновению.
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