Глава Ленинградской области сообщил о сбитом в Киришском районе дроне

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Дрон перехватили над рекой Волхов в Киришском районе, уточнил глава области.

Ранее в Минобороны сообщили, что около 7:00 мск над Ленинградской областью сбили беспилотник. Всего в российских регионах в ночь на 9 февраля уничтожили 35 дронов.

В аэропорту Пулково ранним утром вводили ограничения на прием и отправку воздушных судов. Особые меры действовали около часа. За время действия ограничений четыре лайнера перевели на запасные аэродромы.

Кроме того, работу приостанавливали аэропорты в Нижнем Новгороде и Волгограде.